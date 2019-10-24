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Появилось видео пьяного дебоша в аэропорту Новосибирска

10:12
  • четверг
  • 24 октября 2019

В полицию мужчин увезли на креслах-каталках

В аэропорту Новосибирска задержали двух мужчин, устроивших пьяный дебош во время посадки на рейс в Таиланд, передает "ТВ Центр".

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Изрядно выпившие мужчины оскорбляли попутчиков и провоцировали конфликт. Из-за инцидента рейс пришлось задержать. Экипаж был вынужден вызвать полицию.

В перелете без пяти минут отпускникам отказали. Почему, они так и не поняли. До последнего сопротивлялись полицейским и пытались зайти в самолет. Правоохранителям даже пришлось транспортировать нарушителей на креслах-каталках.

В настоящий момент дебоширы задержаны. Рассвет они встретили не на берегу моря, а в дежурной части Новосибирска.

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