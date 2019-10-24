В карельском цирке медведь истерзал дрессировщика на глазах у детей (видео)

Люди в панике бросились на выход

В Карелии во время циркового выступления медведь напал на дрессировщика. А затем направился в сторону зрительного зала.

Животное неожиданно повалило артиста и пыталось его укусить. Мужчину спасло то, что зверь был в наморднике. Он получил травмы от когтей хищника. Гастролирующий цирк не позаботился и о безопасности зрителей - во время выступления не была натянута сетка. Когда медведь направился в сторону зала - посетители стали в панике покидать помещение. Утихомирить разбушевавшегося зверя удалось при помощи электрошокера.

Как отмечает "ТВ Центр", в настоящее время уже более 40 стран в мире отказались от цирка с животными.