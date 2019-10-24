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Возвращение к нормальной жизни: в Симферополе открылась эргокомната

11:51
  • четверг
  • 24 октября 2019

Палата разработана для адаптации людей, перенесших инсульт

Новейшие методы реабилитации после инсульта. В больнице в Симферополе открыли эргокомнату. Это специальная палата, где пациенты в кратчайшие сроки могут адаптироваться к жизни. Врачи помогают заново восстановить все функции организма. До конца года по всей стране откроется ещё 12 таких эргокомнат.

Эргокомната – это, по сути, аналог квартиры, где пациенты под присмотром, заново учатся держать столовые приборы или поливать цветы – выполнять обычные домашние обязанности. Вот, например, стол с рукоделием. Здесь спицы, вышивание, приборы для маникюра. Есть и санузел. Главное, чтобы пациент не только восстановил утраченные функции, но и смог вернуться к самостоятельной жизни.

Включить свет, налить себе воду, открыть шкаф, завязать шнурки, умыться – простые действия, которые после инсульта превращаются в настоящее испытание. Справится без посторонней помощи сложно, но именно этому здесь учат пациентов.

"Здесь разные такие есть инструменты, с помощью которых они вырабатывают навык хвата, навык щипка", - рассказала врач-невролог ГБУЗ РК "Симферопольская ГКБ №7" Анна Дворниченко.

Врачи говорят, что сегодня инсульт – не приговор. Главное сразу начать реабилитацию. Самый важный период – первые три месяца.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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