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Стартовал третий сезон конкурса "Лидеры России"

11:58
  • четверг
  • 24 октября 2019

Появились три новые категории

Стартовал третий сезон конкурса управленцев "Лидеры России". Это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей".

Он позволяет найти и поддержать молодых и перспективных специалистов. За два года в проекте приняли участие 400 тысяч человек. Ожидается, что в этом году заявок будет больше, чем обычно.

В конкурсе появились три новые категории: здравоохранение, наука, а также "финансы и технологии". О главных задачах рассказал наставник проекта, министр финансов России Антон Силуанов.

"Люди, которые приходят к нам, отобранные, очень квалифицированные. Вопрос следующий - как мы с ними взаимодействуем и какой смысл в этом наставничестве. Смысл очень простой. Человек, который попробовал себя, предположим, в бизнесе, но хочет расширять сферу своего кругозора и сферу своего применения,  человек должен расти и наша задача - как раз помочь ему в этом", - сказал первый зампредседателя правительства России, министр финансов России Антон Силуанов.

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