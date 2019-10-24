Стартовал третий сезон конкурса "Лидеры России"

Появились три новые категории

Стартовал третий сезон конкурса управленцев "Лидеры России". Это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей".

Он позволяет найти и поддержать молодых и перспективных специалистов. За два года в проекте приняли участие 400 тысяч человек. Ожидается, что в этом году заявок будет больше, чем обычно.

В конкурсе появились три новые категории: здравоохранение, наука, а также "финансы и технологии". О главных задачах рассказал наставник проекта, министр финансов России Антон Силуанов.

"Люди, которые приходят к нам, отобранные, очень квалифицированные. Вопрос следующий - как мы с ними взаимодействуем и какой смысл в этом наставничестве. Смысл очень простой. Человек, который попробовал себя, предположим, в бизнесе, но хочет расширять сферу своего кругозора и сферу своего применения, человек должен расти и наша задача - как раз помочь ему в этом", - сказал первый зампредседателя правительства России, министр финансов России Антон Силуанов.