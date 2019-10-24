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Ветеранам показали, как создается Ржевский мемориал

11:57
  • четверг
  • 24 октября 2019

Именно фронтовики выступили инициаторами его создания

В Солнечногорске ветеранам Великой Отечественной войны показали, как отливают памятник, который станет основой Ржевского мемориала Советскому Солдату. Именно фронтовики выступили инициаторами его создания - голосовали за место, выбирали лучший эскиз.

25-метровая скульптура будет выполнена из бронзы, передает "ТВ Центр". В общей сложности на отливку уйдёт 80 тонн металла. Когда все фрагменты памятника будут готовы, их доставят на строительную площадку, где начнётся завершающий монтаж.

Мемориал станет одним из крупнейших в России и Европе. Реализует проект Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Министерства культуры и правительства Тверской области.

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Отливка бронзовой фигуры солдата для Ржевского мемориального комплекса
Отливка бронзовой фигуры солдата для Ржевского мемориального комплекса
Стенд Ржевского мемориала Советскому солдату
Стенд Ржевского мемориала Советскому солдату
Отливка скульптуры Ржевского мемориала Советскому солдату
Отливка скульптуры Ржевского мемориала Советскому солдату
Отливка бронзовой фигуры солдата для Ржевского мемориального комплекса
Отливка бронзовой фигуры солдата для Ржевского мемориального комплекса
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