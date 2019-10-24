Ветеранам показали, как создается Ржевский мемориал

Именно фронтовики выступили инициаторами его создания

В Солнечногорске ветеранам Великой Отечественной войны показали, как отливают памятник, который станет основой Ржевского мемориала Советскому Солдату. Именно фронтовики выступили инициаторами его создания - голосовали за место, выбирали лучший эскиз.

25-метровая скульптура будет выполнена из бронзы, передает "ТВ Центр". В общей сложности на отливку уйдёт 80 тонн металла. Когда все фрагменты памятника будут готовы, их доставят на строительную площадку, где начнётся завершающий монтаж.

Мемориал станет одним из крупнейших в России и Европе. Реализует проект Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Министерства культуры и правительства Тверской области.