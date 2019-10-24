Чем опасен кофе по утрам

Врач описала идеальный завтрак

Гастроэнтеролог Мария Бадалян предупредила, что употребление кофе натощак плохо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

По словам врача, каждое утро людям необходимо "запускать" желчный пузырь. Для этого хорошо подходят бананы, мюсли и каши. "А употребляя по утрам только кофе, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой "завтрак" никуда не годится", - цитирует Бадалян "Вечерняя Москва".

Гипертоникам следует быть крайне аккуратными с кофе. Этот бодрящий напиток полезен людям с пониженным давлением, но противопоказан гипертоникам. При этом многие люди даже не знают, что у них повышенное давление, посетовала Мария Бадалян. Они литрами пьют кофе в уверенности, что давление 140 на 90 - это норма.

"Просто определить, что ты гипертоник, без специальных приборов практически невозможно. И в итоге такой образ жизни способен привести к инфаркту или инсульту", - отметила гастроэнтеролог.