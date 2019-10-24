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"Мама Люда, я так хочу быть отцом": экс-король Малайзии впал в безумие

10:40
  • четверг
  • 24 октября 2019

Подробности семейной жизни азиатского монарха и российской модели

Экс-король Малайзии и бывший муж "Мисс Москва-2015" Мухаммад V очень ждал появления своего первенца – сына Леона, который появился на свет в мае 2019 года.
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Первая супруга экс-монарха не подарила ему ребенка, и Мухаммад возлагал большие надежды на Оксану, российскую модель, с которой встречался 1,5 года. Приблизительно в сентябре 2018 года Оксана забеременела, и тогда Мухаммад пообещал ей роскошную свадьбу. Однако за неделю до торжества Мухаммад решил скрыть это от всех и расписаться тайно. Вот тут надо было Оксане заметить тревожные звоночки, но, видимо, окрыленная беременностью и замужеством, она не заметила этого.

Первую половину срока экс-король Малайзии буквально боготворил интересное положение своей супруги, звонил друзьям и "рыдал в трубку от счастья", писал маме Оксаны: "Мама Люда, я так хочу быть отцом".

Но в январе в паре наметился разлад, да такой, что Оксана все бросила и улетела рожать в Москву. В мае ребенок появился на свет. Безумно желавший сына Мухаммад за все это время ни разу не взглянул на ребенка. А наоборот, начал утверждать, что Оксана нагуляла малыша на стороне.

Подруга Воеводиной рассказала, что Мухаммад всегда отличался странным поведением, его бросает из крайности в крайность "Он иногда становится совершенно неуправляемым...", - рассказала собеседница kp.ru ("Комсомольской правды").

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