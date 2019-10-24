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Как питаться по утрам, чтобы похудеть

11:27
  • четверг
  • 24 октября 2019

Забудьте о сладком

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл дала несколько рекомендаций, которые позволят сбросить лишний вес без изнурительных диет и тренировок. 
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По мнению Баррелл, завтрак - это залог стройной фигуры. По утрам она советует выпивать 300-500 миллилитров воды для запуска пищеварительной системы и для восстановления гидратации (присоединение молекул воды к другим молекулам или ионам). 

За завтраком, как считает диетолог, следует пить травяной или зеленый чай. Это улучшает метаболизм. Кофе тоже способствует похудению, но в него не стоит добавлять молоко. 

Завтракать желательно пищей, насыщенной белками. Такая еда нормализует уровень глюкозы в крови и дарит ощущение сытости до обеда. По словам Сьюзи Баррелл, каждое утро можно также съедать до 30 граммов клетчатки. 

"Начните с завтрака, добавив фрукты в греческий йогурт или в овсянку. Также получить клетчатку можно с овощами, отрубями и цельнозерновым хлебом", - приводит слова врача "Звезда"

Баррелл предостерегла от употребления на завтрак белого хлеба, сдобы и фруктовых йогуртов. Если начать день со сладкого, то организм будет требовать его на протяжении всех последующих часов. 

Ранее гастроэнтеролог Мария Бадалян предупредила, что употребление кофе по утрам плохо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. 

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