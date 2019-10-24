Российских автомобилистов защитят от обмана

Злостных нарушителей будут наказывать на миллионы рублей

Штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в России в 2021 году.

Сейчас в России ведется разработка новой редакции Кодекса об административных нарушениях (КоАП), туда будут включены штрафы для борьбы с обманом автомобилистов, пишет газета "Известия".

Как сообщили в Минпромторге, штраф за недолив топлива будет составлять 1% от суммы выручки заправки за предыдущий год, однако он не может быть менее 500 тысяч рублей. За повторные нарушения – 3% от суммы выручки и не менее двух миллионов рублей.

Ранее Росстандарт выяснил, что каждая пятая автозаправочная станция (АЗС) не доливает топливо в бак.

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