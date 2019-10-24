ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российских автомобилистов защитят от обмана

11:34
  • четверг
  • 24 октября 2019

Злостных нарушителей будут наказывать на миллионы рублей

Штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в России в 2021 году.
Каждая пятая заправка обманывает россиян

Сейчас в России ведется разработка новой редакции Кодекса об административных нарушениях (КоАП), туда будут включены штрафы для борьбы с обманом автомобилистов, пишет газета "Известия".

Как сообщили в Минпромторге, штраф за недолив топлива будет составлять 1% от суммы выручки заправки за предыдущий год, однако он не может быть менее 500 тысяч рублей. За повторные нарушения – 3% от суммы выручки и не менее двух миллионов рублей.

Ранее Росстандарт выяснил, что каждая пятая автозаправочная станция (АЗС) не доливает топливо в бак.

Видео: названы итоги проверки качества бензина в России

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Сотрудник на автозаправочной станции
Сотрудник на автозаправочной станции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.