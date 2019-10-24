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Фадеев впервые рассказал, как выгнал Наргиз

11:30
  • четверг
  • 24 октября 2019

Певица не планировала уходить от продюсера

Максим Фадеев впервые рассказал, что решение о прекращении сотрудничества с Наргиз Закировой было только его. Признание продюсер сделал в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".
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Музыкальный деятель отметил, что Наргиз уходить от него не планировала. "Я расторг контракт с ней сам. Никто от меня не уходил", - заявил Фадеев.

По его словам, соглашение действовало еще два года. "Я мог его не расторгать, но я принял решение прекратить сотрудничество", — раскрыл детали конфликта с Наргиз продюсер.

Сама же Закирова в недавнем интервью Довлатовой уверяла, что в течение пяти лет находилась "в тюрьме". Именно этими словами она охарактеризовала свое сотрудничество с Фадеевым.

Напомним, Наргиз Закирова и Максим Фадеев расстались в конце лета. Однако мирно расторгнуть сотрудничество певица и продюсер не смогли. Говорилось, что Фадеев расторг контракт с Наргиз из-за ее срывов: у певицы якобы были проблемы с алкоголем, из-за чего постоянно отменялись гастроли. Артистка в ответ во всех бедах обвинила продюсера.

В пику Фадееву Закирова спешно записала новый альбом, синглом которого стала песня "Мама", и объявила, что отправится в тур по России. Гастроли стартовали 3 октября в Кирове, они охватят 20 городов и продлятся до декабря.

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