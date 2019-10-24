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Екатерина Волкова объявила о своей беременности

11:49
  • четверг
  • 24 октября 2019

Девочке дадут редкое имя

37-летняя актриса Екатерина Волкова ждет второго ребенка. В скором времени она родит дочку, которую назовет Флоранс. 
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Звезда сериала "Воронины" опубликовала в Instagram фото, на котором она сидит на подоконнике и с улыбкой смотрит в окно. Судя по размерам ее живота, актриса находится на поздних сроках беременности. "Скрывать уже нет смысла... Моя долгожданная Флоранс", - написала Волкова.

Пост артистки поразил не только ее поклонников, но и знаменитых друзей. "Да ладно? Вау!" - отреагировал певец Сергей Лазарев. "Я в шоке! Поздравляем вас", - написала в комментариях актриса Алена Водонаева. "Ааааааа! Как круто", - не скрывает эмоций телеведущий Вячеслав Манучаров. 

- Серьезно? - переспрашивают удивленные фанаты. 

- Вот это да! Неожиданно! Екатерина, поздравляю вас! Очень вас люблю!

- Да не может быть. Совсем недавно были сториз из зала с идеальным плоским животиком, но если действительно правда, то поздравляю! 

- Тьфу-тьфу на Вас! Большое счастье.

- Новенький Воронин.

Напомним, в 2010 году Екатерина Волкова вышла замуж за танцора Андрея Карпова. Через год у них родилась дочь Елизавета. 

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