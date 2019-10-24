Екатерина Волкова объявила о своей беременности

Девочке дадут редкое имя
37-летняя актриса Екатерина Волкова ждет второго ребенка. В скором времени она родит дочку, которую назовет Флоранс.
Звезда сериала "Воронины" опубликовала в Instagram фото, на котором она сидит на подоконнике и с улыбкой смотрит в окно. Судя по размерам ее живота, актриса находится на поздних сроках беременности. "Скрывать уже нет смысла... Моя долгожданная Флоранс", - написала Волкова.
Пост артистки поразил не только ее поклонников, но и знаменитых друзей. "Да ладно? Вау!" - отреагировал певец Сергей Лазарев. "Я в шоке! Поздравляем вас", - написала в комментариях актриса Алена Водонаева. "Ааааааа! Как круто", - не скрывает эмоций телеведущий Вячеслав Манучаров.
- Серьезно? - переспрашивают удивленные фанаты.
- Вот это да! Неожиданно! Екатерина, поздравляю вас! Очень вас люблю!
- Да не может быть. Совсем недавно были сториз из зала с идеальным плоским животиком, но если действительно правда, то поздравляю!
- Тьфу-тьфу на Вас! Большое счастье.
- Новенький Воронин.
Напомним, в 2010 году Екатерина Волкова вышла замуж за танцора Андрея Карпова. Через год у них родилась дочь Елизавета.
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