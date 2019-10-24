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Подглядывающая за Зеленским помощница вызвала переполох в Японии (видео)

12:19
  • четверг
  • 24 октября 2019

Поведение пресс-секретаря сочли непрофессиональным

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель раскритиковали и подняли на смех за конфуз в Японии.
Юлия Мендель: что известно о новом пресс-секретаре Зеленского

Владимир Зеленский дал небольшое интервью во время своего визита в Страну восходящего солнца. За 11 минут беседы Мендель по меньшей мере четыре раза появилась в кадре за спиной президента, размахивала руками и подавала различные знаки.

Такое поведение пресс-секретаря назвали крайне непрофессиональным. "Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком", - раскритиковали Мендель украинские работники СМИ.

В то же время простые пользователи, далекие от политического этикета, вдоволь посмеялась над назойливым пресс-секретарем Зеленского.

Квартал 95 на гастролях

Спасибо, что Мендель не отвесила пендель))

А могла бы укусить

Ну не трусами же махала - все ок!!!

Видео: пресс-секретарь Зеленского набросилась на журналиста

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