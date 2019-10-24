Подглядывающая за Зеленским помощница вызвала переполох в Японии (видео)

Поведение пресс-секретаря сочли непрофессиональным
Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель раскритиковали и подняли на смех за конфуз в Японии.
Владимир Зеленский дал небольшое интервью во время своего визита в Страну восходящего солнца. За 11 минут беседы Мендель по меньшей мере четыре раза появилась в кадре за спиной президента, размахивала руками и подавала различные знаки.
Такое поведение пресс-секретаря назвали крайне непрофессиональным. "Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком", - раскритиковали Мендель украинские работники СМИ.
В то же время простые пользователи, далекие от политического этикета, вдоволь посмеялась над назойливым пресс-секретарем Зеленского.
Квартал 95 на гастролях
Спасибо, что Мендель не отвесила пендель))
А могла бы укусить
Ну не трусами же махала - все ок!!!
Видео: пресс-секретарь Зеленского набросилась на журналиста