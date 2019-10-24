"Счастье мое": Лазарев показал подросших детей

Семья воссоединилась после гастролей артиста

36-летний певец Сергей Лазарев выложил в Instagram снимок, на котором он держит на руках своих детей - пятилетнего Никиту и годовалую Анну.

На фото запечатлен момент встречи Лазарева с малышами после длительной разлуки. Все трое улыбаются и выглядят счастливыми. "Папа приехал", - написал Лазарев, гастролировавший по российским городам. Он поставил несколько хештегов, один из которых гласит: "Счастье мое".

Никита и Анна заметно подросли. Подписчики Лазарева подивились тому, как брат и сестра похожи друг на друга. Многие также уловили сходство между детьми и отцом.

- Как похожи братик с сестричкой, - написала дизайнер Белла Потемкина.

- Как две капли воды.

- Близнецы.

- Мимимими прелесть, - написала телеведущая Лера Кудрявцева.

- Какие сладкие.

- Какие вы счастливые. Солнышки.

Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев, который старается не афишировать свою личную жизнь, сообщил, что он воспитывает двухлетнего сына. В сентябре нынешнего года он объявил о том, что у него есть еще и годовалая дочь. Слухи об этом ходили давно, но певец их систематически опровергал.

По словам Лазарева, Никиту и Анну родили разные суррогатные матери, однако у детей совпадают оба родителя. Артист держит в тайне имя своего любимого человека.