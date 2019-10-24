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Названы предвестники рака печени

12:13
  • четверг
  • 24 октября 2019

При их появлении стоит показаться врачу

Медики назвали ранние симптомы рака печени. По мнению специалистов, стоит обратиться к врачу не только при пожелтении белков глаз, но и при изменении цвета мочи.

Поводом для беспокойства может послужить потеря аппетита и хроническая усталость. Другими предупреждениями грозного недуга врачи считают тремор и увеличение температуры тела, а также болезненные ощущения при пальпации печени. Об этом сообщает издание argumenti.ru.

Ранее медики перечислили симптомы инсульта. На него могут указывать повышение давления, шум в ушах и другие признаки.

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