"Об этом никто не думает": Кремль о преемнике Путина

Все заняты другими делами

В Кремле назвали неактуальным вопрос о преемнике Владимира Путина, поскольку страна находится в начале президентского цикла и до следующих выборов еще очень далеко.

"Сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ заявил, что Путин думает о преемнике "с утра до вечера каждый день".

Видео: Путин рассказал о выборе преемника