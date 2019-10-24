ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Об этом никто не думает": Кремль о преемнике Путина

12:46
  • четверг
  • 24 октября 2019

Все заняты другими делами

В Кремле назвали неактуальным вопрос о преемнике Владимира Путина, поскольку страна находится в начале президентского цикла и до следующих выборов еще очень далеко.

"Сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ заявил, что Путин думает о преемнике "с утра до вечера каждый день".

Видео: Путин рассказал о выборе преемника

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.