"Об этом никто не думает": Кремль о преемнике Путина

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В Кремле назвали неактуальным вопрос о преемнике Владимира Путина, поскольку страна находится в начале президентского цикла и до следующих выборов еще очень далеко.
"Сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ заявил, что Путин думает о преемнике "с утра до вечера каждый день".
Видео: Путин рассказал о выборе преемника
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