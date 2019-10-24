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Недовольный кот-толстячок не хочет тренироваться на беговой дорожке (видео)

13:20
  • четверг
  • 24 октября 2019

По воле хозяина он стал участником программы по снижению веса

Американец-ветеринар решил всерьез заняться здоровьем своего кота и разработал для своего любимца индивидуальные тренировки на беговой дороже в воде.

В результате кот стал участником программы по снижению веса, что явно пришлось ему не по душе. На видео можно заметить, что усатый ради приличия лениво перебирает лапкой на краю дорожки, будто бы делая одолжение хозяину, и издает недовольные звуки.

Не все пользователи оценили изобретение американца. Многие посочувствовали коту, что его поместили на беговую дорожку, да еще и с водой. Однако в подписи под видео указано, что подводная беговая дорожка специально разработана для тучных котов, которым нужно похудеть.

Кота? На беговой дорожке? Да еще и в воде? САДИСТЫ!

И мяукает: хозяин, ты идиот!!!

1 дюйм воды считается подводной тренировкой?

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