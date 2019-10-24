"Бегом спасать мандаринки!" Россиян развеселило жуткое ДТП с груженой фурой

Пострадавшему водителю не до смеха

В Рыбинском районе Красноярского края произошло ДТП с тремя автомобилями, в результате чего пострадал один человек. Во время аварии из фуры высыпались мандарины, которые затем собрали очевидцы.

Как сообщает ТВК, авария случилась 22 октября на трассе Р-255 "Сибирь". Грузовик Iveco столкнулся с автомобилем Lifan. После этого грузовик выехал на встречную полосу и врезался в фуру DAF.

Водителя Iveco госпитализировали, остальные участники ДТП не пострадали.

Автомобили сильно пострадали при ударе. Судя по опубликованным в Сети кадрам, Iveco буквально разорвало на части. "Просто жесть", - говорит автор видео, разглядывая лежащие на земле обломки.

В кадр также попали мандарины, которые вывалились из опрокинувшейся фуры. По данным СМИ, фрукты разобрали то ли местные жители, то ли проезжавшие мимо люди. В Сети появилось фото, на котором видно, как больше 10 человек собирают плоды у трассы.

Примечательно, что интернет-пользователей развеселили кадры с места жуткого ДТП.

- Бегом спасать мандаринки!

- Виновник теперь на всю жизнь мандарелами затарится!

- Новый год приходит с запахом мандаринов.

- Почем мандарины?

- Зато там пахнет новым годом.