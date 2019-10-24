В России отмечают День спецназа

Праздник многие военнослужащие отмечают на боевом посту

В четверг отмечается День подразделений специального назначения Вооружённых сил России. Праздник многие военнослужащие отмечают на боевом посту.

Так, во время учений в Тамбовской области спецназовцы штурмовали укреплённое здание. По легенде, мобильная группа должна была высадиться на вертолётах в тылу противника и захватить бункер главаря бандформирования.

Как передает "ТВ Центр", масштабные манёвры прошли и в Новосибирской области. Были задействованы более 700 бойцов подразделений спецназа и большое количество военной техники.