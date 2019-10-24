В Испании началась эксгумация останков Франко

Их переместят на более удаленное кладбище

В Испании проходит процедура перезахоронения Франсиско Франко - диктатора, которой правил страной - с 1939 по 1975 годы. Он пришёл к власти в результате военного переворота и кровопролитной гражданской войны, установил авторитарный режим и официально носил титул вождя.

До сих пор его мавзолей находился в Долине Павших под Мадридом и был для ультраправых любимым местом проведения различных акций. Решение об эксгумации стало одним из главных для нынешнего социалистического правительства, передает "ТВ Центр".

Останки диктатора переместят на более удалённое кладбище. Тело доставят вертолётом в семейный склеп. Церемония проходит в обстановке строгих мер безопасности. На ней присутствуют несколько родственников и чиновников. Всем запрещено проносить с собой мобильные телефоны и вести видеосъёмку. Журналистов подпустили только к ограде кладбища. Гроб диктатора не разрешили покрыть государственным флагом, как просили близкие.