ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи успешно проводят операции на тазобедренном суставе

15:27
  • четверг
  • 24 октября 2019

Операции, которые еще совсем недавно казались недоступными, теперь поставлены на поток

Шаг - без боли! Врачи 13-й московской больницы проводят сотни сложнейших операций в год на тазобедренном суставе. Если раньше подобные заболевания нередко приводили к инвалидности, то теперь, благодаря высокому профессионализму медиков и современному оборудованию, положительный результат лечения предсказуем.

Сейчас каждый шаг - серьёзное испытание для Игоря Беляева. Костыль - всегда с ним. Уже полгода мужчина не может выйти без него из дома. Сильные боли в левом тазобедренном суставе. Снова напомнили о себе спустя 13 лет после эндопротезирования.

"В 2006 году первый сделали, в 2007 году - второй. И всё было ничего. До 2019 года. Что-то сильно переболел с температурой. Уже во время болезни стала появляться опухоль", - сказал Иван Беляев.

Грипп Игорь Анатольевич вылечил, а боли осталась. Обратился в 13-ю больницу, где ему и делали первые операции. Врачи выявили инфекцию тазобедренного сустава. Очень редкий случай, когда подобное происходит спустя столько лет. Врачи начали лечение, и проходит оно в несколько этапов.

"У вас стоит такой протез - спейсер - с большим количеством антибиотиков. Мы его ставили в начале этого года у нас в больнице. Сегодня мы будем вам его менять на ревизионный сложный эндопротез", - заявил врач.

Спейсер - протез временный -  полностью выполнил свою функцию. Вылечил сустав Игоря изнутри. Пришло время его поменять. Чтобы не произошло разрушение костей таза. Впереди - третья операция. Пациенту установят титановый тотальный эндопротез.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

Новости по теме
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.