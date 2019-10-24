Московские врачи успешно проводят операции на тазобедренном суставе

Операции, которые еще совсем недавно казались недоступными, теперь поставлены на поток

Шаг - без боли! Врачи 13-й московской больницы проводят сотни сложнейших операций в год на тазобедренном суставе. Если раньше подобные заболевания нередко приводили к инвалидности, то теперь, благодаря высокому профессионализму медиков и современному оборудованию, положительный результат лечения предсказуем.

Сейчас каждый шаг - серьёзное испытание для Игоря Беляева. Костыль - всегда с ним. Уже полгода мужчина не может выйти без него из дома. Сильные боли в левом тазобедренном суставе. Снова напомнили о себе спустя 13 лет после эндопротезирования.

"В 2006 году первый сделали, в 2007 году - второй. И всё было ничего. До 2019 года. Что-то сильно переболел с температурой. Уже во время болезни стала появляться опухоль", - сказал Иван Беляев.

Грипп Игорь Анатольевич вылечил, а боли осталась. Обратился в 13-ю больницу, где ему и делали первые операции. Врачи выявили инфекцию тазобедренного сустава. Очень редкий случай, когда подобное происходит спустя столько лет. Врачи начали лечение, и проходит оно в несколько этапов.

"У вас стоит такой протез - спейсер - с большим количеством антибиотиков. Мы его ставили в начале этого года у нас в больнице. Сегодня мы будем вам его менять на ревизионный сложный эндопротез", - заявил врач.

Спейсер - протез временный - полностью выполнил свою функцию. Вылечил сустав Игоря изнутри. Пришло время его поменять. Чтобы не произошло разрушение костей таза. Впереди - третья операция. Пациенту установят титановый тотальный эндопротез.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.