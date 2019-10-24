В Москве открылось бесплатное кафе "Добродомик"

Чтобы получить обед, придется предъявить пенсионное удостоверение

В Москве у метро "Тушинская" открылся "Добродомик" для пенсионеров. Здесь их всех накормят вкусно и бесплатно.

Кафе уютное: столики расположены максимально удобно для пожилых людей, стулья - мягкие. Но главное – меню. Оно простое, но разнообразное: салат, суп, горячее и напиток.

"Естественно, когда повара приходят, они сами понимают, что это пожилые люди, понимают, какие блюда надо готовить. Но отдельных каких-то рецептов нет, это стандартная домашняя кухня", - рассказал основатель и руководитель проекта "Добродомик" Александра Синяк.

"Добродомик" открыт с 12 до 16 дня, главное - не забыть взять с собой пенсионное удостоверение, передает "ТВ Центр". Проект благотворительный, на раздаче работают волонтёры. Это кафе уже полюбили в Северной столице, и, судя по всему, московские пенсионеры его тоже оценят.