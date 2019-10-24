ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылось бесплатное кафе "Добродомик"

15:00
  • четверг
  • 24 октября 2019

Чтобы получить обед, придется предъявить пенсионное удостоверение

В Москве у метро "Тушинская" открылся "Добродомик" для пенсионеров. Здесь их всех накормят вкусно и бесплатно.

Кафе уютное: столики расположены максимально удобно для пожилых людей, стулья - мягкие. Но главное – меню. Оно простое, но разнообразное: салат, суп, горячее и напиток.

"Естественно, когда повара приходят, они сами понимают, что это пожилые люди, понимают, какие блюда надо готовить. Но отдельных каких-то рецептов нет, это стандартная домашняя кухня", - рассказал основатель и руководитель проекта "Добродомик" Александра Синяк.

"Добродомик" открыт с 12 до 16 дня, главное - не забыть взять с собой пенсионное удостоверение, передает "ТВ Центр". Проект благотворительный, на раздаче работают волонтёры. Это кафе уже полюбили в Северной столице, и, судя по всему, московские пенсионеры его тоже оценят.

Новости по теме
Благотворительная столовая для пенсионеров
Благотворительная столовая для пенсионеров
Благотворительная столовая для пенсионеров
Благотворительная столовая для пенсионеров
Благотворительная столовая для пенсионеров
Благотворительная столовая для пенсионеров
Благотворительная столовая для пенсионеров
Благотворительная столовая для пенсионеров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.