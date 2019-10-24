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"Бюджет здорового города": сколько и на что Москва потратит в 2020 году

15:09
  • четверг
  • 24 октября 2019

Бюджет будет социально направленным

90% расходной части бюджета Москвы на предстоящий год планируется направить на реализацию важнейших городских программ по развитию транспортной системы, образования, здравоохранения. Москвичей также ожидает индексация пенсий на 5,6%. А в целом расходы на социальную поддержку по сравнению с этим годом вырастут на 19% - это доплаты, льготы на  проезд, оплата ЖКХ и лекарств.

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Сбалансированная политика Москвы позволяет столице уверенно оставаться в лидерах среди остальных регионов. В последние годы отмечается устойчивый рост экономики и низкие темпы инфляции. Таким характеристикам могут позавидовать многие мегаполисы мира. Проект городского бюджета как раз формулируется в рамках поставленных условий. Отсюда и негласное название бюджета года грядущего -  бюджет развития.

"Если 10 лет назад Москва зависела буквально от нескольких источников дохода, и они занимали по 30-40% доходов налогооблагаемой базы, то сейчас нет ни одного источника доходов в московском бюджете, который превышал бы 15%. Бюджет прошел обкатку в Общественной палате города Москвы, бюджет прошел обкатку, естественно, в Мосгордуме, в различных комитетах обсуждался. Он очень сбалансированный и это бюджет очень здоровой экономики и очень здорового города", - говорит политолог, профессор высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Один из главных приоритетов столичного бюджета на следующий год - рекордное финансирование социальной сферы. Более 90% уйдет на реализацию городских программ. Это, к примеру, расходы социального характера - на здравоохранение, образование, культуру и спорт. На развитие планируют потратить свыше полутора триллионов рублей в год. Новый бюджет позволит еще активнее оказывать социальную поддержку москвичам - на это заложили около пятисот миллиардов рублей. Это доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте. Деньги также пойдут на техническое переоснащение больниц, поликлиник и школ. Расширится и список льготных лекарств. Продолжится поддержка доступной и качественной медицины. Не забыли и про досуг - программа "Московское долголетие" с бесплатными кружками и секциями для пенсионеров будет профинансирована в объёме 5 миллиардов рублей. Горожан ожидает индексация пенсий на 5,6%.

"Если увеличивать финансирование социальной сферы, то результатом будет рост благосостояния, рост уровня жизни и рост продолжительности жизни. И пенсионеры свои денежки понесут в российские магазины, тем самым, будут стимулировать развитие бизнеса", - объясняет директор института политических исследований Сергей Марков.

По-прежнему, основным приоритетом бюджета развития является грамотное решение транспортных проблем столицы. На строительство метро, дорог и развязок в 2020 году направят около 436 миллиардов рублей. Продолжат реализовывать и программу "Мой район" - в каждом дворе должна быть комфортная городская среда.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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