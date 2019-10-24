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Устроивший резню в хостеле мужчина неожиданно потерял память

15:00
  • четверг
  • 24 октября 2019

Однако суду это не помешало арестовать его на два месяца

Щербинский суд Москвы накануне поздно вечером на два месяца арестовал Сергея Сазонова, который во вторник устроил резню в хостеле в деревне Дудкино.

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С ножом он напал на беременную женщину, а также  ранил постояльца гостиницы, который хотел за нее заступиться. От полученных травм оба скончались на месте. В больнице оказались ещё четверо мужчин, которые  пытались остановить разбушевавшегося сотрудника хостела. В суде мужчина был более спокоен и внимательно слушал судью, отмечает "ТВ Центр".

"На сегодняшний момент его показания сводятся к тому, что он не помнит о случившемся. Экспертизы еще не получены, но на момент вчерашнего допроса от него не пахло, признаков опьянения не было видно", - сообщил адвокат Глеб Поликарпов.

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