Устроивший резню в хостеле мужчина неожиданно потерял память

Однако суду это не помешало арестовать его на два месяца

Щербинский суд Москвы накануне поздно вечером на два месяца арестовал Сергея Сазонова, который во вторник устроил резню в хостеле в деревне Дудкино.

С ножом он напал на беременную женщину, а также ранил постояльца гостиницы, который хотел за нее заступиться. От полученных травм оба скончались на месте. В больнице оказались ещё четверо мужчин, которые пытались остановить разбушевавшегося сотрудника хостела. В суде мужчина был более спокоен и внимательно слушал судью, отмечает "ТВ Центр".

"На сегодняшний момент его показания сводятся к тому, что он не помнит о случившемся. Экспертизы еще не получены, но на момент вчерашнего допроса от него не пахло, признаков опьянения не было видно", - сообщил адвокат Глеб Поликарпов.