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Главархив столицы рассказал об истории футбола

13:24
  • четверг
  • 24 октября 2019

На архивных фотографиях запечатлены ведущие футбольные клубы России

Главархив Москвы в день 122-летия со дня проведения первого футбольного матча рассказал об интересных фактах из истории одного из самых массовых видов спорта.

По словам начальника архивного ведомства Ярослав Онопенко, в Главархиве Москвы хранятся уникальные документы, фотографии, видеоматериалы и предметы искусства из личных архивов известных москвичей, являющихся историко-документальным наследием города.

"Некоторые из них посвящены истории футбола в Москве — это документы и фотографии с XX до начала XXI века. Наиболее ранние материалы — прошение Комитета московской футбольной лиги о разрешении представлять Москву в этом виде спорта 1913 года и протоколы собраний кружка футболистов "Лефортово" за 1914 год", — рассказал  Онопенко "Вечерней Москве".

На архивных фотографиях запечатлены ведущие футбольные клубы России — ЦСКА, "Динамо", "Спартак", "Торпедо", "Зенит" и легенды отечественного и мирового спорта — Лев Яшин, Игорь Нетто, Валентин Денисов.

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