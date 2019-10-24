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Трижды женатый Денис Клявер покаялся

13:50
  • четверг
  • 24 октября 2019

Его отношения с женщинами выглядят легкомысленно

44-летний музыкант Денис Клявер объяснил, почему он несколько лет отказывался признавать дочку от певицы Евы Польны. 
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Трижды женатый Клявер рассказал "АиФ", что он сохранил "прекрасные отношения" со всеми своими детьми. Ради их благополучия ему не раз приходилось идти на компромиссы. По словам певца, он с удивлением обнаружил, насколько быстро дети становятся взрослыми и независимыми людьми. 

Артист припомнил, что он не сразу признал ребенка от Польны. Они не состояли в браке и не афишировали свои отношения. Девочка по имени Эвелин родилась в 2005 году, а документы об отцовстве были оформлены только спустя несколько лет.

"Со стороны, наверное, все это выглядит довольно легкомысленно. И я для себя не нахожу никаких оправданий. Но, на мой взгляд, лучше жить раздельно, нежели "ради счастья ребенка" мучить друг друга совместным проживанием и выяснять отношения у него на глазах. Но если ты действительно любишь своих детей, всегда можно и нужно прийти к компромиссу и выстроить отношения", - заявил экс-участник группы "Чай вдвоем". 

Отметим, что в 2001 году вторая жена Клявера родила ему сына Тимофея. Нынешняя супруга подарила артисту сына Даниэля, которому сейчас шесть лет. 

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