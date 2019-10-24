Трижды женатый Денис Клявер покаялся

Его отношения с женщинами выглядят легкомысленно

44-летний музыкант Денис Клявер объяснил, почему он несколько лет отказывался признавать дочку от певицы Евы Польны.

Трижды женатый Клявер рассказал "АиФ", что он сохранил "прекрасные отношения" со всеми своими детьми. Ради их благополучия ему не раз приходилось идти на компромиссы. По словам певца, он с удивлением обнаружил, насколько быстро дети становятся взрослыми и независимыми людьми.

Артист припомнил, что он не сразу признал ребенка от Польны. Они не состояли в браке и не афишировали свои отношения. Девочка по имени Эвелин родилась в 2005 году, а документы об отцовстве были оформлены только спустя несколько лет.

"Со стороны, наверное, все это выглядит довольно легкомысленно. И я для себя не нахожу никаких оправданий. Но, на мой взгляд, лучше жить раздельно, нежели "ради счастья ребенка" мучить друг друга совместным проживанием и выяснять отношения у него на глазах. Но если ты действительно любишь своих детей, всегда можно и нужно прийти к компромиссу и выстроить отношения", - заявил экс-участник группы "Чай вдвоем".

Отметим, что в 2001 году вторая жена Клявера родила ему сына Тимофея. Нынешняя супруга подарила артисту сына Даниэля, которому сейчас шесть лет.