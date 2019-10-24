Кличко бросился на журналиста после неудобного вопроса (видео)

Активист едва не лишился средства связи

Бывший боксер, а ныне - мэр Киева Виталий Кличко позволил себе бескультурное поведение во время встречи с жителями Соломенского района города.

На видео, которое распространилось в социальных сетях, можно заметить, как мэр столицы стоит в окружении местных жителей и журналистов. Когда зашла речь о нелегальной постройке в Киеве, Кличко неожиданно схватил мобильный телефон одного из работников СМИ и попытался вырвать его из рук, чтобы тот не снимал встречу, передает интернет-портал "Дни.ру".

"Пожалуйста, не делайте такие вещи", - попросил Кличко потерпевший.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула журналиста, который собирался задать Зеленскому неудобный вопрос.