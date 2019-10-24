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В Архангельске мать шестерых детей зарезали из-за продуктов

14:35
  • четверг
  • 24 октября 2019

Тело обнаружили утренние покупатели

В Архангельске зверски убили 33-летнюю продавщицу круглосуточного магазина, мать шестерых детей.

Трагедия произошла в Исакогорском округе города. Преступник сначала зарезал продавщицу, а затем похитил алкоголь, продукты питания и деньги. Тело погибшей обнаружили с утра покупатели магазина.

Преступника удалось задержать по горячим следам. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина, вышедший из мест лишения свободы менее года назад, пишет РИА Новости.

У убитой остались гражданский муж и шестеро детей, среди которых есть младенцы. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбой". Подозреваемый свою вину не признал.

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