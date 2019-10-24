Власти вдохнули вторую жизнь в московский "Парк Дружбы"

О ходе работ рассказал мэр Сергей Собянин

В Москве завершаются работы по благоустройству "Парка Дружбы" у станции метро "Речной вокзал". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте. Обновили дорожки и скамейки, которые сильно износились за последние годы.

Реконструировали детскую площадку, создали три новых игровых зоны. Также появился настольный теннис, скейт-парк и воркаут. Кроме того, восстановили амфитеатр, привели в порядок расположенную рядом площадь и отреставрировали монумент "Дружба".

По просьбе жителей вокруг Фестивальных прудов установили беседки для отдыха. А сейчас в парке высаживают более 500 деревьев и кустарников.