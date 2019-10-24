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Александр Петров огорошил откровенным признанием

14:56
  • четверг
  • 24 октября 2019

Такого от него не ждали

30-летний актер Александр Петров признался, что он готов сняться в постельной сцене с мужчиной. Правда, для этого ему должен понравиться сценарий. 
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Телеведущая Ксения Собчак спросила Петрова, смог бы он сыграть мужчину с нетрадиционной сексуальной ориентацией. "Если интересный сценарий и интересная история, то, конечно, да", - сказал актер, который в сериале "Звоните ДиКаприо!" исполнил роль ВИЧ-инфицированного. "Я бы много думал, потому что в России это воспринималось бы немножко… остро совсем. Но если бы мне дико понравился сценарий, то я бы согласился", - заявил один из самых востребованных актеров страны. 

За последние два года Петров снялся в 18 картинах. Он сказал, что в последнее время стал часто отказываться от неинтересных проектов, в том числе от продолжения фильма "Гоголь". "Если мне нравится роль, я в нее иду, у меня нет цели сниматься только в больших блокбастерах", - отметил артист. 

Подписчики Собчак по-разному восприняли новость о том, что Петров стал новым гостем ее YouTube-шоу. Одни интернет-пользователи признались актеру в любви, другие раскритиковали его за однообразную игру. 

- Как же он надоел, во всех сериалах и фильмах. Еще и здесь. 

- Как это развидеть?! Неприятный. 

- Обожаю его. 

- Очень несимпатичный, невзрачный внешне. Если уж он актер…

- Ой симпатяга. 

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