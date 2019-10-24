Собянин пригласил москвичей на фестиваль "День народного единства"

Он пройдет со 2 по 4 ноября

Мастер-классы, дегустации и праздничный концерт. На фестиваль, посвящённый Дню народного единства, москвичей и гостей столицы пригласил Сергей Собянин. Анонс праздника мэр Москвы опубликовал в социальной сети.

"Готовим 30 площадок по всему городу, большая часть из них будет в парках. Приходите со 2 по 4 ноября. Фестиваль "День народного единства" даёт возможность лучше узнать нашу большую многокультурную страну. Можно будет познакомиться с ремёслами, кухней и традициями разных народов России. Попробовать приготовить национальное блюдо или смастерить поделку", - написал он.

Фестиваль стартует второго ноября, передает "ТВ Центр". Как сообщил Сергей Собянин, он даёт возможность лучше узнать нашу большую многокультурную страну. По всему городу будут работать 30 площадок. Большинство из них - в парках. Москвичей научат ремёслам, познакомят с традициями разных народов России и угостят национальными блюдами. Фестиваль завершится 4 ноября.