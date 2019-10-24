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Россия установила на Новой Земле радар для обнаружения крылатых ракет

15:24
  • четверг
  • 24 октября 2019

Устройство передадут ПВО Северного флота

Россия поставила на архипелаге Новая Земля третий по счету радар, способный обнаруживать воздушные объекты, изготовленные по технологии "стелс".

Назаренко отметил, что станция уже включена, настроена и готова к использованию. Ее запустят в ноябре. Радар сможет отслеживать баллистические и гиперзвуковые цели, крылатые ракеты и прочие воздушные объекты.

Затем радиолокационную станцию передадут в состав противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота, пишет ТАСС.

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