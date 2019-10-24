Зеленская в деловом костюме вызвала бурю восторга

Первая леди Украины умеет выглядеть стильно

Жена украинского президента Елена Зеленская посетила в Японии начальную школу и подивилась тамошним распорядкам. Многих интернет-пользователей, в свою очередь, приятно удивил наряд первой леди Украины.

Елена Зеленская пришла в учебное заведение Когай в черном деловом костюме, ярком шарфе и туфлях-лодочках. При себе у нее был клатч с золотыми цепочками. Зеленскую часто критикуют за безвкусные наряды, однако в этот раз, кажется, ей удалось подобрать гармоничный образ.

"Я пообщалась с диетологом, который в Японии есть обязательно в каждой школе, и посетила уроки физической культуры, - написала Зеленская на своей странице в Instagram. - Меня невероятно поразило то, насколько активно дети участвуют во всех процессах. Например, во время обеда есть дежурные, раздающие блюда, дети самостоятельно занимаются уборкой в школах, а на уроках спорта они собственноручно измеряют показатели других учеников".

Интернет-пользователи развернули бурную дискуссию по поводу образования в Японии и Украине. Одни граждане посоветовали Зеленской и ее мужу перенять японский опыт, а другие призвали первую леди для начала посетить школы в своей стране.

- А вы бы поехали в школы Донбаса.

- Умничка, вот бы еще вы добрались в одесские школы и посмотрели, чем детей кормят и сколько за это платят, буфеты в школе…

- Замечательный опыт для развития образования в Украине.

Не обошлось и без восторженных комментариев о внешнем виде Зеленской и о ее человеческих качествах.

- Зе, какая у тебя красивая жена.

- Восторгаюсь, вы - чудо.

- Вы умница, Елена.

- Какая умничка наша первая леди!