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Россиянку приговорили к штрафу за курение на балконе

15:31
  • четверг
  • 24 октября 2019

Иск подал сосед женщины

Жительнице Челябинской области придется выплатить компенсацию соседу за курение на балконе. Снежинский городской суд частично удовлетворил поданный против нее иск.
Курение на балконе дорого обойдется россиянам

Истец проживает этажом ниже – и, тем не менее, утверждает, что ему приходится сидеть с закрытыми окнами из-за табачного дыма. В качестве доказательства на процессе была представлена видеозапись курящей на балконе соседки – хотя та сама этого не отрицала.

Мужчина оценил моральный вред, причиненный ему соседкой, в 10 тысяч рублей. Судьи решили, что 3 тысячи рублей компенсируют страдания истца. Они отметили, что в законе нет нормы, запрещающей курение на балконе. В то же время, действующее законодательство "допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма", сказано в сообщении суда.

Запрет на применение открытого огня на балконах вступил в силу 26 сентября. Вначале утверждалось, что это касается и курения. Первый штраф был выписан  жителю Ставропольского края, в его случае курение на балконе окончилось пожаром.

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