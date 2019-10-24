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В Татарстане поймали кота-наркокурьера

15:46
  • четверг
  • 24 октября 2019

Детали происшествия устанавливаются

В республике Татарстан пресекли попытку незаконно доставить в колонию наркотики. Для этого злоумышленники использовали кота – на ошейнике животного, по предварительным данным, был закреплен пакет с гашишем.

Сам инцидент произошел 23 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Изъятое вещество направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике Татарстан.

Аналогичные случаи происходили и в других российских колониях. Так, на прошлой неделе в Тульской области следователи упустили кота, с помощью которого в колонию доставлялись запрещенные вещества.

Видео: прощание наркоторговца со своим котом растрогало интернет:

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