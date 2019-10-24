В Татарстане поймали кота-наркокурьера

Детали происшествия устанавливаются

В республике Татарстан пресекли попытку незаконно доставить в колонию наркотики. Для этого злоумышленники использовали кота – на ошейнике животного, по предварительным данным, был закреплен пакет с гашишем.

Сам инцидент произошел 23 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Изъятое вещество направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике Татарстан.

Аналогичные случаи происходили и в других российских колониях. Так, на прошлой неделе в Тульской области следователи упустили кота, с помощью которого в колонию доставлялись запрещенные вещества.

Видео: прощание наркоторговца со своим котом растрогало интернет: