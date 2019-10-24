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"Всех посажу!" участница "Евровидения" от России собралась в прокуроры

15:47
  • четверг
  • 24 октября 2019

Певица настроена крайне решительно

Певица Анастасия Приходько решила поcтупить в Национальную академию прокуратуры Украины.
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"Стану прокурором и посажу всех к чертям собачьим. У нас не мужики при власти, а кружок рукоблудов", - цитирует артистку "Газета.Ru".

Ранее Настя хотела построить политическую карьеру, но не срослось: певица решила баллотироваться в парламент Украины от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" по мажоритарной системе, но не набрала нужного количества голосов.

Анастасия Приходько – победительница российской "Фабрики звезд-7". Девушка представляла Россию на прошедшем в Москве песенном конкурсе "Евровидение-2009". Ее песня "Мамо" заняла 11 место.

После событий на Украине в 2014 году заняла твердую антироссийскую позицию. В своих интервью она обзывала Россию "жирной и тупой", а россиян – "козлами". В 2018 году заявила о завершении карьеры певицы.

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