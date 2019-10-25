Куда сбежала Михалкова из "Уральских пельменей"

Актриса завоевывает свое место под московским солнцем

36-летняя актриса Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени", переехала из Екатеринбурга в столицу и пустилась в свободное творческое плавание. Видимо, целеустремленная и обворожительная юмористка решила доказать, что Москва, может, и не верит слезам, но красоте и смеху уж точно должна поверить.

На странице Михалковой в Instagram до сих пор указано, что она является актрисой и автором шоу "Уральские пельмени". Между тем об ее уходе из коллектива стало известно в октябре. По словам гендиректора шоу, красавица решила "заняться личной и общественной жизнью". Ранее от "Уральских пельменей" откололись Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они работают отдельно, но иногда возвращаются к коллегам для выступлений в Екатеринбурге или на ТВ. Не исключено, что по такой же схеме будет работать и Михалкова. Правда, пока она не комментировала свое расставание с "Пельменями", ограничившись лишь туманными намеками на резкие перемены в своей жизни.

Фразу "пуститься в свободное плавание" Юлия Михалкова воплотила в жизнь буквально. Она стала медийным лицом всероссийской акции по уборке водоемов "Вода России". Вместе с волонтерами актриса очищала берега рек в Новосибирске и Петербурге. Возможно, она не столько собирала мусор, сколько зажигала сердца сограждан своими пламенными речами об экологии. Друзья, любите природу, и помните, что вода - это жизнь! А чистая вода - это здоровая и счастливая жизнь!" - уверяла экс-звезда "Уральских пельменей".

Оставив позади Екатеринбург, Михалкова с головой погрузилась в бурную жизнь столицы. Она стала посещать выставки и музеи, восторгаясь как классическим, так и современным искусством. Она принялась лихорадочно сниматься в рекламе, продвигая в своем Instagram то магазины, то автомобили, то косметику. При этом она начала изучать московские реалии во всем их многообразии: какую одежду носят москвичи, как они говорят, как добиваются успеха. "Я смотрю на жизнь в Москве и понимаю: возможно все. Главное быть смелым, уверенным и настойчивым!" - делится своими открытиями актриса. "Вьется локон на плече, Платье цвета ночи! Юля счастлива в Москве. Тут красиво очень!" - такое четверостишие недавно придумала Михалкова, коротая время со своими друзьями.

Было бы странно, если у такой известной личности, как Юлия Михалкова, не оказалось в Москве друзей и знакомых. Недостатка в полезных связях она вряд ли ощущает. Недавно, например, она занималась фитнесом вместе с музыкантом Митей Фоминым. Михалкова обмолвилась, что они с певцом обсуждают какой-то их новый спектакль. О чем идет речь, пока неясно, но очевидно, что актриса недолго будет довольствоваться рекламой одежды и СПА-салонов. Ее тянет на большую сцену.

Интересно, что переезд в Москву отразился на внешности актрисы. Михалкова стала ярче краситься, начала завивать волосы и, как подозревают поклонники, пристрастилась к фотошопу. Она стала эффектнее, но при этом менее естественной. Такое преображение пришлось по душе не всем фанатам. "Тебя не узнать", "Надо меньше "штукатурки", "Тюнинг должен быть деликатный", "Раньше прямо блистала своей красотой, сейчас такая же, как все", - сокрушаются подписчики Михалковой в Instagram.

По всей видимости, с помощью нового имиджа Юлия Михалкова хочет завоевывать себе место под московским солнцем. Кто знает, может, яркий макияж и кукольная прическа также помогут ей наладить личную жизнь. В 2014 году красавица рассталась с политиком Игорем Даниловым и с тех пор, насколько известно широкой публике, не заводила серьезных отношений.