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В городские поликлиники примут 500 врачей узких специальностей

16:02
  • четверг
  • 24 октября 2019

За последние два года количество врачей в Москве увеличилось более чем на две тысячи

В московские поликлиники в следующем году примут на работу дополнительно 500 новых сотрудников. Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Стандарт московских поликлиник, на который мы переходим в течение трех лет предлагает и стандарт штатного расписания, стандарт комплектации кадров. В каждом здании московской поликлиники уже с начала следующего года должны быть, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов. Они берут на себя 80% и более от всего потока обращающихся", - сообщил Хрипун.

По его словам, на некоторых позициях - кардиолога, невролога, эндокринолога - специалистов есть вакансии. Они, надеется Хрипун, будут закрыты до конца года. Он добавил, что за последние два года количество врачей в Москве увеличилось более чем на две тысячи. 

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