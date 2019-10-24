В городские поликлиники примут 500 врачей узких специальностей

За последние два года количество врачей в Москве увеличилось более чем на две тысячи

В московские поликлиники в следующем году примут на работу дополнительно 500 новых сотрудников. Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Стандарт московских поликлиник, на который мы переходим в течение трех лет предлагает и стандарт штатного расписания, стандарт комплектации кадров. В каждом здании московской поликлиники уже с начала следующего года должны быть, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов. Они берут на себя 80% и более от всего потока обращающихся", - сообщил Хрипун.

По его словам, на некоторых позициях - кардиолога, невролога, эндокринолога - специалистов есть вакансии. Они, надеется Хрипун, будут закрыты до конца года. Он добавил, что за последние два года количество врачей в Москве увеличилось более чем на две тысячи.