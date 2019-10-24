Зеленский страшно разочаровал Украину

За месяц президент потерял 4%

Ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе на Украине доверяют больше, чем президенту. К такому выводу пришли авторы последнего соцопроса среди граждан Незалежной.

Владимиру Зеленскому доверяют 66% опрошенных. Это на 4% меньше, чем в августе и на 6% меньше, чем на выборах в апреле – тогда за идущего в политику шоумена проголосовали 72% избирателей.

Больше, чем Зеленскому, украинцы доверяют волонтерам и ветеранам АТО. Почти так же, как президенту, граждане Незалежной склонны верить армии (65%), чуть меньше – церкви и общественным организациям.

Опрос проводился с 19 по 22 октября во всех украинских регионах. В нем приняли участие 2,5 тысячи человек. Как выяснилось, меньше всего доверия у респондентов вызывают прокуратура и суды.