Россиян предупредили о грядущей валютной войне и Великой депрессии

Одна из причин потрясений – политика администрации США

Шоковые факторы, действующие сегодня в мировой экономике, могут привести к рецессии и новой Великой депрессии, считает глава "Роснефти". Игорь Сечин уверен, что участники рынка недооценивают риски нестабильности. Тем временем мировая экономика столкнулась с беспрецедентным набором угроз.

Стремление нынешней вашингтонской администрации "сделать Америку великой" приведет к глобальной валютной войне, считает Сечин.

"На фоне предстоящих через год выборов администрация США может принять новые меры, чтобы "сделать Америку великой". Так, около двух недель назад ФРС объявила о планах направлять ежемесячно до 60 миллиардов долларов на приобретение долговых обязательств правительства США для финансирования бюджета. Это приведет к избыточному вливанию долларов в мировую экономику", — заявил глава "Роснефти" на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Серьезной ошибкой назвал Сечин стремление изолировать Россию и под надуманными предлогами ограничить ее возможности поставок нефти и газа в Европу. Навязывание "американской повестки" на глобальных рынках, по его словам, приводит к негативным последствиям для конечного потребителя.

Глобальная валютная война, наряду с продолжающимся экономическим противостоянием США и Китая и санкциями против крупных производителей нефти, грозит загнать мировую экономику в рецессию, уверен Сечин. Сечин предложи участникам форума задуматься над вопросом: в условиях, когда США манипулируют процентными ставками и злоупотребляют положением в мировой экономике, должен ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой?