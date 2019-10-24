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Задержан подозреваемый в краже данных клиентов Сбербанка

16:33
  • четверг
  • 24 октября 2019

Злоумышленник работал коллектором в Волгограде

Задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Спецоперация прошла в Волгограде, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Сбербанк раскрыл канал утечки данных клиентов

По данным полиции, мужчина был коллектором и работал в компании "Национальная служба взыскания". Жил подозреваемый в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131", сообщили в МВД.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила об утечке персональных данных кредитных клиентов Сбербанка. База, размещенная на одном из ресурсов в Сети, содержит около 1 миллиона строк с полными данными заемщиков. Банк эту информацию опроверг, назвав сообщения об утечке слухами и домыслами.

Несколько недель назад сообщалось о еще одной утечке из банка. Первоначально банк заявил о том, что в интернет утекли данные только 200 клиентов, но потом их число возросло до 5 тысяч. Сбербанк утверждал, что сведения устарели и клиенты не пострадали.

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