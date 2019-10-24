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Крысы научились водить машинки и стали важничать (видео)

17:19
  • четверг
  • 24 октября 2019

Грызуны освоили вождение и повысили чувство собственной значимости

Ученые из Ричмондского университета провели необычный эксперимент на крысах – они обучали грызунов управлять небольшой машинкой со встроенным моторчиком.
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Животные спустя непродолжительное время уже свободно передвигались на "автомобиле". В нем была встроена специальная планка, благодаря которой можно было двигаться вперед или поворачивать в стороны.

Однако самое важное для исследователей было узнать, как влияет новый навык на самоощущение крыс. Для этого были проанализированы их экскременты. В них обнаружили кортикостерон и дегидроэпиандростерон – эти гормоны  контролируют реакцию на стресс.

"Вполне вероятно, что вождение дает крысам чувство контроля над окружающей средой. В случае с людьми мы бы сказали, что оно повышает чувство собственной значимости", - приводи ТАСС вывод ученых.

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