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Финансирование здравоохранения Москвы в 2020 году возрастет на 30%

16:52
  • четверг
  • 24 октября 2019

В течение трех лет в Москве отремонтируют 135 поликлиник

Проект бюджета Москвы на следующий год предполагает приоритет развитию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Главный наш приоритет на 2020 год - развитие амбулаторно-поликлинической помощи, развитие и улучшение работы наших поликлиник", - сказал Хрипун.

В течение трех лет в Москве планируется отремонтировать 135 поликлиник. При этом все работы будут проводиться в соответствии с новыми стандартами планировок, организации работы, оснащения, комфорта для пациентов и сотрудников. На это в трехлетнем бюджете предусмотрено 40 миллиардов рублей, на 2020 год - 16 миллиардов.

Кроме того примерно по 5 миллиардов в год предусмотрено на оснащение поликлиник современным оборудованием, в рамках которого произойдет замена аналогового на цифровое оборудование и дооснаснащение поликлиник в соответствии с единым стандартом.

В целом в проекте бюджета столицы на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 30%.

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