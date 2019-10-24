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Россиянам повысят минимальную зарплату

16:57
  • четверг
  • 24 октября 2019

Госдума приняла законопроект в первом чтении

Минимальный размер оплаты труда россиян повысится с 1 января 2020 года. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.
В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ

Предлагается установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц. Это равно прожиточному минимуму за II квартал 2019 года. Нынешний размер МРОТ - 11 тысяч 280 рублей. То есть, он вырастет на 850 рублей, или 7,5%.

О необходимости привести МРОТ в соответствие с прожиточным минимумом россиян Владимир Путин говорил в сентябре на совещании с членами правительства. Президент России поставил такую задачу перед кабинетом министров.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, повышение коснется 3,2 миллиона работников. Оно будет дифференцированным: с учетом районных коэффициентов и надбавок — от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Показатель минимального размера оплаты труда влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Расходы государства на повышение зарплат бюджетников составят 20,9 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

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