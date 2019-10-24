Собянин поблагодарил работников Скорой помощи за труд по сохранению здоровья москвичей

Среднее время ответа оператора московской скорой помощи составляет четыре секунды

Сергей Собянин в четверг посетил Станцию скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова. Об этом сообщает ТВЦ.Ru.

Мэр столицы ознакомился с работой Единого городского диспетчерского центра и отдела медицинской эвакуации, обеспечивающего маршрутизацию пациентов в больницы. Собянин также осмотрел оснащение реанимационного автомобиля, включая систему автоматической сердечно-легочной реанимации "АвтоПульс".

"Московская скорая помощь – одна из лучших среди скоропомощных служб глобальных мегаполисов. Наша "Скорая" занимает лидирующие позиции по оснащенности, эффективности, быстрее всех реагирует на обращения и приезжает на вызовы", – сказал мэр.

По его словам, модернизация номера "103" позволила сократить время ответа диспетчера до 4 секунд, это лучший показатель в мире. "Спасибо работникам Скорой помощи за их ежедневный тяжелый труд ради сохранения здоровья москвичей", – сказал Собянин.