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В Испании останки диктатора Франко перевезли на новое место

22:29
  • четверг
  • 24 октября 2019

Франсиско Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год

В Испании перезахоронили останки Франсиско Франко. Закрытая для прессы процедура эксгумации прошла в мемориальном комплексе "Долина павших". Чтобы извлечь гроб из могилы, пришлось сдвинуть гранитную плиту весом в полторы тонны. Затем останки диктатора на вертолёте перевезли на кладбище старой королевской резиденции Эль-Пардо в Мадриде, где похоронена супруга Франко Кармен Поло.

Повсюду - полиция, рамки, журналистов не пускают, фотографировать и снимать на видео  запрещено даже родственникам, передает "ТВ Центр". Собственно, присутствуют на церемонии только они, да еще несколько чиновников. Такая секретность - во избежание лишней шумихи, провокаций, волнений. Казалось бы, лежал себе каудильо 44 года в "Долине павших", никого не трогал. А его как будто до сих пор боятся. Не потому даже, что он "живее всех живых". Скорее, оттого, что даже мертвый в состоянии помочь правым вновь прийти к власти в Испании.

Люди с франкистскими знаменами протестуют против эксгумации у кладбища Эль-Пардо под Мадридом. В фамильный склеп Франко его тело доставят на вертолете. Но сначала - церемония в "Долине павших". Среди тех, кто несет гроб, старший внук диктатора. В его руках - чемоданчик с флагом, которым были закрыты останки деда во время торжественных похорон в 1975-м. Пронести символ франкизма в базилику на этот раз власти не позволили.

Закон об исторической памяти и признании жертв авторитарного режима Франсиско Франко социалистическое правительство Испании приняло еще в 2007-м. А год назад решение об эксгумации - официально одобрил парламент и Верховный суд. Родственники экс-диктатора не раз пытались вмешаться, но без толку. Отказ получили и на просьбу о захоронении тела в семейном склепе в Соборе Альмудена - в центре Мадрида. Власть заявила, что не собирается оказывать почести "этому душегубу".

Слова об объединении народа - важная деталь. Так же и Франко объяснял свое решение возвести "Долину павших", где последнее пристанище нашли и те, кто воевал в гражданской войне на его стороне, и те, кто боролся против. Базилику, к слову, строили заключенные.

Для Испании Франсиско Франко - пожалуй, самая противоречивая фигура. Одни говорят: он тиран и палач. Пришел к власти после вооруженного переворота и гражданской войны. Поддерживал фашистов Гитлера и Муссолини. Другие спорят: нет, он вождь, сумевший уберечь Испанию от ужасов Второй мировой, а потом еще и добиться экономического расцвета. Общество расколото. К тому же, совсем скоро в связи с отсутствием большинства в парламенте в стране пройдут досрочные выборы. Рейтинги правых и левых очень близки. И фактор Франко приобретает особую ценность. Его перезахоронение, возможно, чуть успокоит беснующуюся Каталонию, добавит рейтинг социалистам. Но также и консолидирует правый электорат. Да так, считают эксперты, что левые вновь могут потерять власть из-за каудильо, точнее, на этот раз из-за его останков.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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Эксгумация Франсиско Франко
Эксгумация Франсиско Франко
Франсиско Франко
Франсиско Франко
Противники эксгумации Франсиско Франко
Противники эксгумации Франсиско Франко
Полиция Испании
Полиция Испании
Церемония эксгумации Франсиско Франко
Церемония эксгумации Франсиско Франко
Противники эксгумации Франсиско Франко
Противники эксгумации Франсиско Франко
Мавзолей Франсиско Франко
Мавзолей Франсиско Франко
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