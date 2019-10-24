В Испании останки диктатора Франко перевезли на новое место

Франсиско Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год

В Испании перезахоронили останки Франсиско Франко. Закрытая для прессы процедура эксгумации прошла в мемориальном комплексе "Долина павших". Чтобы извлечь гроб из могилы, пришлось сдвинуть гранитную плиту весом в полторы тонны. Затем останки диктатора на вертолёте перевезли на кладбище старой королевской резиденции Эль-Пардо в Мадриде, где похоронена супруга Франко Кармен Поло.

Повсюду - полиция, рамки, журналистов не пускают, фотографировать и снимать на видео запрещено даже родственникам, передает "ТВ Центр". Собственно, присутствуют на церемонии только они, да еще несколько чиновников. Такая секретность - во избежание лишней шумихи, провокаций, волнений. Казалось бы, лежал себе каудильо 44 года в "Долине павших", никого не трогал. А его как будто до сих пор боятся. Не потому даже, что он "живее всех живых". Скорее, оттого, что даже мертвый в состоянии помочь правым вновь прийти к власти в Испании.

Люди с франкистскими знаменами протестуют против эксгумации у кладбища Эль-Пардо под Мадридом. В фамильный склеп Франко его тело доставят на вертолете. Но сначала - церемония в "Долине павших". Среди тех, кто несет гроб, старший внук диктатора. В его руках - чемоданчик с флагом, которым были закрыты останки деда во время торжественных похорон в 1975-м. Пронести символ франкизма в базилику на этот раз власти не позволили.

Закон об исторической памяти и признании жертв авторитарного режима Франсиско Франко социалистическое правительство Испании приняло еще в 2007-м. А год назад решение об эксгумации - официально одобрил парламент и Верховный суд. Родственники экс-диктатора не раз пытались вмешаться, но без толку. Отказ получили и на просьбу о захоронении тела в семейном склепе в Соборе Альмудена - в центре Мадрида. Власть заявила, что не собирается оказывать почести "этому душегубу".

Слова об объединении народа - важная деталь. Так же и Франко объяснял свое решение возвести "Долину павших", где последнее пристанище нашли и те, кто воевал в гражданской войне на его стороне, и те, кто боролся против. Базилику, к слову, строили заключенные.

Для Испании Франсиско Франко - пожалуй, самая противоречивая фигура. Одни говорят: он тиран и палач. Пришел к власти после вооруженного переворота и гражданской войны. Поддерживал фашистов Гитлера и Муссолини. Другие спорят: нет, он вождь, сумевший уберечь Испанию от ужасов Второй мировой, а потом еще и добиться экономического расцвета. Общество расколото. К тому же, совсем скоро в связи с отсутствием большинства в парламенте в стране пройдут досрочные выборы. Рейтинги правых и левых очень близки. И фактор Франко приобретает особую ценность. Его перезахоронение, возможно, чуть успокоит беснующуюся Каталонию, добавит рейтинг социалистам. Но также и консолидирует правый электорат. Да так, считают эксперты, что левые вновь могут потерять власть из-за каудильо, точнее, на этот раз из-за его останков.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".