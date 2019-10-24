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Россия открыла новую страницу в отношениях с Африкой

17:38
  • четверг
  • 24 октября 2019

По итогам саммита в Сочи обозначены цели и задачи сотрудничества

В Сочи завершил работу первый в истории саммит Россия-Африка. За круглым столом под председательством Владимира Путина собрались представители всех стран континента и ведущих региональных организаций, передает "ТВ Центр".
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Масштаб встречи, как отметил президент России, подтвердил взаимное стремление участников к укреплению партнёрства на всех направлениях. Дискуссия касалась не только перспектив развития сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, но и проблем безопасности. Во многих районах Африки продолжаются острые конфликты, действуют террористические группировки.

Владимир Путин подчеркнул готовность нашей страны к наращиванию совместных усилий в борьбе с экстремизмом. Поддержав выступление главы правительства Ливии Фаиза Сараджа, президент России отметил недопустимость внешнего вмешательства в дела суверенных стран.

"Мы все внимательно с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. То, что сейчас происходит, это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права и извратили соответствующую резолюцию Совета безопасности Организации Объединённых Наций в своё время. И вот результат, который мы видим сейчас. Мы желаем вам скорейшего восстановления мира, правопорядка. Уверен, что стремление к договорённости между всеми конфликтующими сторонами должно привести к восстановлению ливийской государственности. Мы все будем способствовать именно такому процессу и желаем вам удачи", - сказал Путин.

По итогам саммита была принята декларация. Как рассказал президент, в этом документе Россия и Африка поставили цели и задачи по развитию сотрудничества в политике, безопасности, экономике и других областях.

"Подводя его итоги, можно сразу сказать, что это событие действительно открыло новую страницу в отношениях России с государствами Африканского континента", - сказал Владимир Путин.

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