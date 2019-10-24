Найденные в Англии "замороженные трупы" оказались гражданами Китая

По документам грузовик перевозил бисквиты

Представители консульского центра КНР в Великобритании посетили место трагедии в графстве Эссекс. Обнаруженные в прицепе грузовика 39 тел, как выяснилось, принадлежали гражданам Китая.

Грузовик с телами погибших вывезен из промзоны, где его нашли. Эксперты готовятся провести вскрытие тел, чтобы официально установить причину смерти. Ранее сообщалось, что нелегальные мигранты, скорее всего, погибли не от удушья, как предполагалось ранее, а замерзли в рефрижераторе.

Эксперты заявляют, что официальный отчет о причинах смерти появится нескоро. Коронеры должны исследовать каждое тело, затем полиция попытается установить личность каждого погибшего.

Как стало известно, грузовик, зарегистрированный в Болгарии на ирландскую фирму, по документам перевозил замороженные бисквиты. Прицеп был доставлен из Ирландии в британский порт Холихэд. Водитель тягача, 25-летний Мо Робинсон, задержан. В заявлении полиции Эссекса сказано, что в связи с этим делом проводятся обыски по трем адресам в графстве Арма, в Северной Ирландии, передает BBC.