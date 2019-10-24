Пора менять резину: москвичей предупредили о "дне жестянщика"

Заморозков ждут со дня на день

Летнюю резину пора отправлять на хранение. Похолодание в столичном регионе ожидается уже на следующей неделе. Ночные заморозки могут стать неприятным сюрпризом для ленивых автолюбителей.

"Во избежание "дня жестянщика" сотрудники Госавтоинспекции просят водителей транспортных средств заранее поменять летние колесные покрышки на зимние", – заявили в столичном управлении ГИБДД.

Понижение ночной температуры до нулевых отметок ожидается со вторника. Если московские автовладельцы не прислушаются к совету экспертов, число аварий на дорогах столицы резко возрастет.

Синоптики предупредили о прохождении холодного атмосферного фронта в начале грядущей недели. 29 октября днем термометры покажут плюс 7 градусов, а вот ночью ожидаются заморозки до минус двух.