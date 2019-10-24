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Пора менять резину: москвичей предупредили о "дне жестянщика"

17:43
  • четверг
  • 24 октября 2019

Заморозков ждут со дня на день

Летнюю резину пора отправлять на хранение. Похолодание в столичном регионе ожидается уже на следующей неделе. Ночные заморозки могут стать неприятным сюрпризом для ленивых автолюбителей.
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"Во избежание "дня жестянщика" сотрудники Госавтоинспекции просят водителей транспортных средств заранее поменять летние колесные покрышки на зимние", – заявили в столичном управлении ГИБДД.

Понижение ночной температуры до нулевых отметок ожидается со вторника. Если московские автовладельцы не прислушаются к совету экспертов, число аварий на дорогах столицы резко возрастет.

Синоптики предупредили о прохождении холодного атмосферного фронта в начале грядущей недели. 29 октября днем термометры покажут плюс 7 градусов, а вот ночью ожидаются заморозки до минус двух.

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