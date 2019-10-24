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Хрипун: рост финансирования здравоохранения в 2020 году превысит 30%

18:33
  • четверг
  • 24 октября 2019

Хрипун назвал развитие поликлиник приоритетом столичного здравоохранения

В проекте бюджета Москвы на 2020 год почти в два раза (а в сравнении с 2015 годом - в четыре раза) возросли расходы на льготное лекарственное обеспечение. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"По сравнению с бюджетом 2019 года деньги, выделенные на 2020 год, в два раза больше. Это почти 43 млрд рублей. И в четыре раза больше показателя 2015 года", - сказал Хрипун в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Он добавил, что за бюджетные деньги город закупает почти тысячу наименований лекарств, что в три раза больше федерального перечня.

Также по словам Хрипуна, в проекте бюджета на 2020 год заложены дополнительные средства в размере 15,6 млрд рублей на обеспечение химиотерапевтического лечения наиболее современными препаратами пациентов с шестью видами самых распространенных онкологических заболеваний.

Кроме того, дополнительно предусмотрено 1,3 млрд рублей на ежегодное обеспечение лекарствами по кардиологии, что позволит снизить повторные инсульты и инфаркты, смертность (обеспечение жителей, перенесших инфаркт, инсульт, страдающих мерцательной аритмией).

Он уточнил, что, в первую очередь, расширение коснется вакцинации против вируса папилломы человека (профилактика развития рака шейки матки), менингококковых и пневмококковых инфекций.

Алексей Хрипун отметил, что проект бюджета Москвы на 2020 год предполагает приоритет развитию первичного звена здравоохранения.  "Главный наш приоритет на 2020 г. - развитие амбулаторно-поликлинической помощи, развитие и улучшение работы наших поликлиник", - сказал он.

По его словам, 135 поликлиник планируется капитально отремонтировать в течение трех лет. При этом, отметил Хрипун, все работы будут проводиться в соответствии с новыми стандартами планировок, организации работы, оснащения, комфорта для пациентов и сотрудников. "На это в трехлетнем бюджете предусмотрено 40 млрд рублей, на 2020 год - 16 млрд руб.", - уточнил глава ведомства.

По его словам, в целом в проекте бюджета столицы на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 30%.

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