Сгорел заживо: "самая безопасная" Tesla убила своего водителя

Когда вспыхнул пожар, автомобиль заблокировал двери

Американец Омар Аван сгорел заживо во взятом напрокат автомобиле Tesla. В машине загорелся литий-ионный аккумулятор, а водитель не смог открыть дверь и выбраться наружу.

Компания Tesla называла автомобиль Model S самым безопасным из всего модельного ряда. Однако надежд производителей машина не оправдала, что и показал инцидент в штате Флорида. Автомобиль врезался в пальму, после чего и загорелся аккумулятор. Водитель выбраться из машины не смог, как ни пытался. А прохожие не могли ему помочь, так как ручки на дверях автоматически убираются.

"Огонь охватил автомобиль, и доктор Аван сгорел заживо. Все произошло из-за убирающихся ручек, из-за которых невозможно открыть дверь и которые представляют огромную опасность при пожаре", - заявил адвокат семьи погибшего изданию The Washington Post.

Только в этом году было зафиксировано несколько случаев воспламенения аккумуляторов в автомобилях Tesla. А в прошлом году подобный инцидент завершился трагедией – в машине заживо сгорели двое подростков.